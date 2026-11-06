Presentati a Brindisi il Calendario Storico e l’Agenda 2027 dell’Arma dei Carabinieri



​Presso la Sala Stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Calendario Storico e dell’Agenda 2027 dell’Arma. Il Comandante Provinciale, Colonnello Agostino Scala, ha illustrato i contenuti dell’opera, sottolineando il valore di un appuntamento ormai tradizionale: il Calendario si conferma infatti tra i prodotti editoriali più apprezzati e collezionati d’Italia. Il tema scelto per il 2027 è “Carabinieri. Sguardi che proteggono”, un titolo dal forte impatto evocativo che mette al centro la dimensione umana e relazionale del servizio. Le immagini evidenziano la presenza capillare dell’Arma sul territorio, a tutela delle persone, dell’ambiente e del patrimonio culturale. ​Le tavole, impreziosite dagli scatti del fotografo Franco Cappellari e accompagnate dai testi di Maurizio De Bortoli, Bruno Vespa e Aldo Cazzullo, raccontano la vigilanza silenziosa e la capacità di ascolto che i Carabinieri garantiscono ogni giorno. Nato nel 1928, il Calendario Storico è ormai un vero e proprio oggetto di culto nelle case degli italiani, capace di unire arte e riflessione civile. ​La proposta editoriale 2027 si completa con l’Agenda, il calendario da tavolo e il planner, pensati per accompagnare i cittadini durante tutto l’anno all’insegna dei medesimi valori di dedizione e servizio. Anna Consales