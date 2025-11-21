Presentati a Roma gli interventi per la riqualificazione e il potenziamento degli impianti esistenti nel complesso sportivo “Masseriola” e la realizzazione di un nuovo stadio comunale per 37 milioni di euro

Nella mattinata di oggi, 21 novembre 2025, a Roma, presso Villa Madama sede di rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri italiano, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha partecipato, assieme all’on. Mauro D’Attis, all’evento di presentazione degli interventi per il rafforzamento del «Turismo delle radici», finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione, e che vedono come soggetto attuatore Sport e Salute SpA, società dello Stato.

È stato il Ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a indicare nei dettagli la progettualità sottesa al finanziamento di 37 milioni di euro alla città di Brindisi, dedicato al Centro Sportivo Masseriola ed esplicitato nella «Riqualificazione energetica e funzionale del Palazzo dello Sport “Pala Pentassuglia”», nel «Potenziamento della Pista di Atletica Leggera “Lucio Montanile”» e nella realizzazione di un «Nuovo stadio da 12mila posti».

«Questo è un sogno che si realizza. È dai tempi del progetto della Nuova Idea, negli Anni ’80 del secolo scorso, che si parla di una Cittadella dello Sport – ha dichiarato il sindaco Marchionna –. Già da allora, infatti, si poneva la questione di organizzare la maglia urbana tra il quartiere Sant’Elia e la frazione La Rosa, attrezzando una cittadella sportiva, la cui ubicazione è avvantaggiata dalla posizione logisticamente interessante». «Alcune altre considerazioni tuttavia vanno fatte – ha proseguito il sindaco -. Sono convinto che la realizzazione di strutture di ultima generazione posizionerà Brindisi come un centro di riferimento per lo sport nel Mezzogiorno, attraendo flussi turistici aggiuntivi e complementari a quelli tradizionali e delle radici. Va considerato ancora – ha aggiunto Marchionna – che la trasformazione di un’area periferica in un polo multifunzionale, dotato di un parco contemporaneo e spazi pubblici attrezzati, migliorerà tangibilmente la qualità della vita e la coesione sociale per la comunità locale. Del resto, ed è l’ultima considerazione – ha detto –, abbiamo pensato a questo Parco dello Sport come a una “Nuova Soglia” del Territorio, perché queste realizzazioni uniscono la città consolidata, e penso al quartiere Sant’Elia, con le sue espansioni, e penso alla frazione La Rosa, ricucendo il tessuto urbano. Ma il Parco dello Sport funge anche da porta d’ingresso moderna e funzionale alla città per visitatori italiani e stranieri. Infine – ha concluso Marchionna – posiziona Brindisi sulla mappa globale non solo per il suo patrimonio storico e portuale, ma anche come destinazione di eccellenza per lo sport e la rigenerazione urbana».