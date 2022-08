PRESENTATI DUE IMPORTANTI EVENTI CULTURALI

Presso la Caffetteria di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione di due importanti eventi culturali: la “Rassegna del Chiostro” e la “1° Fiera del Libro di Brindisi-La città della Letteratura”. Il 19 agosto, alle ore 19.00, presso il Chiostro della Chiesa di San Benedetto, inizierà la “Rassegna del Chiostro”, organizzata da Francesca Romana Intiglietta. Saranno dieci gli incontri programmati con gli autori che presenteranno i loro libri dialogando simpaticamente con giornalisti ed amanti della cultura. La Rassegna si avvale della collaborazione dell’associazione culturale Porta D’Oriente che curerà le esposizioni pittoriche e del gruppo di lettura “Insieme per Leggere” di Brindisi.

La 1° Edizione della Fiera del Libro di Brindisi “La città della Letteratura”, organizzata da Silvana Carolla, si terrà dal 26 al 28 agosto 2022, presso il Grand Hotel Palazzo Virgilio, Brindisi, dalle ore 16.00 alle ore 22.00. Tre giorni intensi dedicati all’editoria con autori blogger e case editrici del panorama nazionale. Un evento culturale molto importante che ha l’obiettivo di focalizzare l’importanza della lettura, un’occasione imperdibile per incontrare gli autori provenienti da ogni parte d’Italia e curiosare tra i vari libri. Ci sarà, inoltre, una mostra d’arte dedicata all’artista Francesca Carta con i suoi bellissimi disegni. Tre saranno le convention dedicate al mondo editoriale. Alcuni autori presenteranno i loro libri dialogando con giornalisti ed esperti. Anna Consales