PRESENTATI DUE NUOVI SCUOLABUS ELETTRICI

Davanti alla sede di Palazzo di Città sono stati presentati alla cittadinanza due nuovi scuolabus elettrici che sono stati acquistati con fondi ministeriali nell’ambito del programma sperimentale del Trasporto scolastico sostenibile di cui al DM Ambiente Tutela Territorio Mare n° 222 del 28 ottobre 2020. Sono due scuolabus da 18 posti, più due per il personale. È seguita una conferenza stampa presso la Sala M. M. Guadalupi. L’Amministrazione Comunale vuole, così, venire incontro alle esigenze degli alunni della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, residenti in zone più periferiche e/o particolarmente disagiate e/o malservite. L’obiettivo è quello di assicurare il trasporto per la scuola dell’obbligo, per garantire il diritto allo studio a sostegno delle famiglie disagiate e contrastare la dispersione scolastica, fenomeno purtroppo esistente soprattutto nelle zone periferiche. Sarà possibile, così, raggiungere i plessi scolastici anche dalle zone meno accessibili del territorio urbano. L’importante servizio sarà già disponibile dal 14 settembre, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, per non creare difficoltà alle famiglie e sarà a favore dei nuclei familiari residenti in zona extraurbana della città, con la residenza nel Comune di Brindisi, nelle zone Rurali. Saranno consegnati, inoltre, dei palmari alle famiglie così che potranno tracciare tutto il percorso dei loro figli dalla partenza fino alla destinazione. Le famiglie interessate ad usufruire del servizio devono presentare la domanda alla Società Trasporti Pubblici di Brindisi S. p. A. Anna Consales