Presentati gli appuntamenti della sesta edizione di “Brindisi Performing Arts Festival- Summer Edition”



Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del calendario degli eventi della sesta edizione di “Brindisi Performing Arts Festival- Summer Edition”, a cura di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica. Gli appuntamenti, dal 23 agosto al 17 settembre, coinvolgeranno i comuni di Mesagne, Carovigno, San Pancrazio Salentino, Erchie, San Pietro Vernotico, Torre Santa Susanna e la Casa Circondariale di Brindisi. Sarà, sicuramente, un’edizione con tante emozioni e sorprese, tra circo contemporaneo, teatro fisico e performance sociali. Il Festival di arti performative ha l’obiettivo di celebrare l’importanza delle diversità per realizzare una società più sensibile, attenta e inclusiva, contribuendo, così, alla crescita culturale, migliorando la qualità di vita di ogni individuo. Grande è stato l’impegno e l’entusiasmo del coreografo Vito Alfarano, direttore artistico della Rassegna, nell’organizzazione dei vari eventi. Anna Consales