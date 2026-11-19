Presentati gli interventi di opere pubbliche che interesseranno diverse zone della città

Presso la Sala Giunta del Comune di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per presentare gli interventi di opere pubbliche che interesseranno diverse zone della città. Durante l’incontro sono stati focalizzati i quartieri e le arterie stradali interessate, la natura delle opere, i fondi di finanziamento, quando partiranno effettivamente i lavori, quale sarà la durata stimata per ciascuno lotto e se si procederà per stralci per evitare la paralisi del traffico.

Saranno comunicate le modifiche alla circolazione o alla sosta che sono previste durante l’apertura dei cantieri e come verranno condivise con i residenti e i commercianti delle zone coinvolte. Ovviamente, ci vorrà un po’ di pazienza soprattutto in vista degli effettivi miglioramenti. Parte, così, il piano di rigenerazione urbana con 4,2 milioni di euro per tratti di 45 Strade e Piazze di Brindisi. Il primo intervento sarà per strade e marciapiedi più sicuri su tratti di 29 vie e piazze, con presunto avvio dei lavori aprile 2027 e ultimazione 270 gg di contratto. 900.000 euro dal MIT per tratti di 12 Strade con progetto approvato e presunto avvio dei lavori aprile 2027 e ultimazione 210 gg di contratto. Inoltre, 1,3 milioni da compensazioni ambientali per tratti di 4 strade. Sarà data precedenza alle situazioni che presentavano maggiori criticità. Saranno i primi interventi di una lunga serie. Hanno partecipato: il Sindaco Giuseppe Marchionna, l’assessore ai Lavori pubblici Cosimo Elmo, i Dirigenti dei Settori Opere Pubbliche e Trasporti, arch. Fabio Lacinio, e Pianificazione e Gestione del Territorio, ing. Rosabianca Morleo. Anna Consales