PRESENTATI I CONCERTI D’INVERNO DEL “BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO”

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione dell’edizione speciale “in winter” del “Barocco Festival Leonardo Leo”, con la direzione artistica del Maestro Cosimo Prontera. La proposta invernale del Festival è prodotta dalla città di San Vito dei Normanni con il Comune di Brindisi, il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Saranno tre gli imperdibili appuntamenti: il 26 novembre nella Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna con il concerto “Le guerre…quelle musicali”; il 22 dicembre presso il complesso rupestre delle Grotte di San Biagio, in contrada Iannuzzo, con il concerto “La tradizione rinnovata. La musica dalla tradizione e dal futuro”; il 29 dicembre, infine, presso la Basilica Cattedrale di Brindisi con un programma dal titolo “Pura Belezza”. Una rassegna interessante con musica ad alti livelli, una proposta veramente importante che il Maestro Cosimo Prontera ha organizzato con entusiasmo e la solita voglia di comunicare cultura. “In winter”, una proposta musicale per testimoniare il patrimonio di bellezza in musica nel segno di Leonardo Leo, tra i maggiori esponenti della Scuola Napoletana del XVIII secolo, con natali a San Vito dei Normanni. Durante la conferenza stampa, inoltre, è stato presentato “Il Pastorello”, prodotto dalla Pasticceria “Emalu” di San Vito, speciale griffe della edizione invernale, un panettone artigianale di alta qualità “che racconta una terra ricca di profumi, sapori e storia, la cultura del lavoro e del genio, come quello di Leonardo Leo”. Il Pastorello nasce da una intuizione della produzione del Festival, curata da Monica D’Ambrosio e condivisa con passione e tanto impegno da Luca Marangi, ideatore del marchio Emalu. Il nome “Pastorello”, il panettone di Don Lionardo, è nato da una pastorale che il compositore scrisse per le suore benedettine di San Severo (FG) nella prima metà del XVIII secolo, mentre la carta che riveste il panettone fa parte di una Messa scritta da Don Lionardo nel 1773. Promuovere la cultura musicale è importante e, come sempre, il Barocco Festival continua a regalare emozioni. Anna Consales