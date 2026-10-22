Presentati in un libro gli scritti di Mons. Settimio Todisco

Presentati in un libro gli

E’ stata presentata ufficialmente il 20 ottobre a Brindisi, nel Salone dell’Autorita’ portuale, l’opera intitolata «Magistero e Profezia. Scritti del Vescovo Emerito», un volume di 354 pagine curato da Giuseppe Apruzzi, Luca De Feo, Vincenzo Antonio Micia ed Antonietta Leozappa, edito da Edizioni Lo Scudo (2026) e stampato dalla Tipografia Italgrafica Oria. Il progetto editoriale nasce a seguito della scomparsa di mons. Settimio Todisco, quando il suo esecutore testamentario, don Angelo Ciccarese, ha raccolto e riordinato i preziosi documenti conservati presso il Monastero delle Oblate Benedettine di Villa Specchia in Ostuni, i quali offrono una testimonianza diretta di come il presule abbia continuato a essere un fedele «servo del Vangelo» anche negli anni trascorsi da Vescovo Emerito. I curatori hanno scelto di far parlare direttamente l’autore, raccogliendo e organizzando per aree tematiche e in ordine cronologico le sue meditazioni per gli Esercizi spirituali predicati a sacerdoti, diaconi, seminaristi e laici, le relazioni e conferenze tenute sia in Puglia sia in altre regioni, le varie omelie, tra cui quelle mariane, e le riflessioni dedicate al Grande Giubileo del 2000. L’opera, dedicata «A don Angelo Ciccarese, fedele interprete del Vescovo Settimio», si avvale della presentazione dell’Arcive-scovo di Brindisi-Ostuni, mons. Giovanni Intini. Dalle pagine del libro emergono con chiarezza i pilastri del pensiero del Vescovo Emerito, a partire dal costante ancoraggio alla Parola e alle linee guida del Concilio Vaticano II e del Magistero del Papa, passando per la valorizzazione del laicato e delle ministerialità laicali in vista di una fede adulta vissuta nella responsabilità sociale e politica per la promozione della dignità umana, fino all’idea di una Chiesa calata nella storia e tra la gente, caratterizzata dall’impegno per una pastorale rinnovata attenta all’accoglienza degli ultimi e degli immigrati, all’ecumenismo e al valore del volontariato. Sono intervenuti il Vescovo di Cerignola, Fabio Ciollaro e il vescovo di Brindisi, Giovanni Intini.ha presentato il collega Angelo Sconosciuto.