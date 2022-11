PRESENTATO A BRINDISI UN LIBRO SU “VACCINI E COSTITUZIONE”

Covid 19. Presentato un libro su “Vaccini e Costituzione”

Ancora molto attuale il dibattito sulla valenza del vaccino anti Covid. Presentato a tal propisito, nel pomeriggio, presso Palazzo Nervegna, il libro del prof. Fulvio Di Blasi dal titolo “Vaccinazioni Covid 19 e Costituzione” -Evidenza scientifica e analisi etico-giuridica. Un libro che mette in parallelo le questioni mediche, le questioni scientifiche e la giurisprudenza in merito alle vaccinazioni per il Covid 19. Si alimenta quindi ancor di piu’ il dibattito tra favorevoli ai vaccini e contrari in riferimento alla sola cura del Covid. Oltre all’autore e’ intervenuto il dott. Claudio Pagliara, medico oncologo e l’avv. Luva De Netto, presidente Centro studi Europaitalia. Ha introdotto l’evento la prof. ssa Anna Maria, De Matteis, portavoce associazione “Verita’ e Libert√†”.