PRESENTATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI DELL’ESTATE A BRINDISI

Presso la Sala Giunta di Palazzo di Città si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del calendario degli eventi dell’estate 2022 a Brindisi. “Un Mare di Eventi 2022”, tra musica, sport sostenibili, cultura esperienziale, arti performative, luoghi, passeggiate al tramonto e creatività vista mare. Il nostro mare sarà una presenza importante all’interno del calendario e il primo evento, la Regata Brindisi-Corfù che si è appena conclusa, ha riscosso un enorme successo richiamando in città tantissima gente. Tanta è stata la visibilità dal punto di vista turistico e le strutture alberghiere hanno registrato il tutto esaurito. Molti altri eventi saranno collegati al mare e, proprio per questo, è stato scelto il nome del calendario. È in cantiere il progetto di realizzare un nuovo portale turistico così da rendere più accogliente la nostra città. Importante la presenza del Teatro Pubblico Pugliese che partecipa con spettacoli prestigiosi. Un programma di eventi variegato che, sicuramente, incontrerà un largo consenso e renderà la nostra città più appetibile per i turisti, ma, soprattutto, per i brindisini. Anna Consales