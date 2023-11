PRESENTATO IL CALENDARIO STORICO 2024 DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Presso il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, in via Bastioni San Giorgio, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, edizione 2024. Il Calendario Storico giunge quest’anno alla sua 91^ edizione. Apparve per la prima volta nel 1928 e, da allora, è diventato un oggetto molto richiesto e presente in tanti luoghi pubblici. Ogni anno sul Calendario Storico viene sviluppato un tema attinente la storia o l’attività dell’istituzione. Quest’anno è dedicato al tema “I Carabinieri e le Comunità”. Sono dodici racconti che ricordano fatti importanti che hanno trasformato la cronaca in storia e i sentimenti sinceri che accomunano le azioni dei Carabinieri in ogni loro intervento. Il Colonnello Leonardo Acquaro ha illustrato le tavole artistiche dell’edizione del 2024 che sono state realizzate dal Gruppo Pininfarina, accompagnate dai testi di Massimo Gramellini, editorialista, scrittore e conduttore televisivo. Le storie di Gramellini narrano alcune delle gesta più eroiche ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni. Il Calendario Storico dell’Arma è giunto a una tiratura di 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in otto altre lingue, segno tangibile dell’affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita e della profondità di significato dei suoi contenuti. Il Colonnello ha parlato, inoltre, dell’Agenda Storica e del Planning da tavolo. Anna Consales