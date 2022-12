PRESENTATO IL CONCERTO DI NATALE DI SOLIDARIETÀ PER L’AUTISMO “BLUE CHRISTMAS”

Presso la scuola secondaria di I° grado “J. F. Kennedy” (dell’Istituto comprensivo Casale Brindisi), si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del concerto di Natale di solidarietà per l’autismo “Blue Christmas”, per soli, coro, coro di voci bianche e orchestra da camera, organizzato dal Rotary Club “Appia Antica” nell’ambito delle azioni di sostegno e di service del territorio. Il concerto si terrà venerdì 23 dicembre 2022, alle ore 19.30, presso la Parrocchia SS. Resurrezione di Brindisi, con ingresso libero. Tutti i fondi che saranno raccolti serviranno per la realizzazione della “Stanza blu” presso il plesso scolastico Calò dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi. La “Stanza blu” sarà un ambiente polifunzionale multisensoriale capace di intervenire nella presa in carico educativa dei bambini e degli adolescenti con autismo. Il coro polifonico e orchestra da camera “Mater Misericordiae”, il coro polifonico “Amici Cantori” e il Coro voci bianche “Istituto Comprensivo Casale” saranno i protagonisti del concerto, diretti dal M° Anna Maria Sabino Pasquale. Il concerto vedrà la partecipazione del soprano Giuliana Maddalena Devicienti e del tenore Federico Buttazzo. La prof.ssa Lina Stella presenterà la serata. Anna Consales