Presentato il convegno “Brindisi: dall’Appia romana al Mediterraneo”

Presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del convegno “Brindisi: dall’Appia romana al Mediterraneo”. Il convegno, che fa parte del programma di “Brindisi Capitale della Cultura di Puglia 2026”, con il sostegno della Regione Puglia, è stato organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e si terrà nel Foyer del Nuovo Teatro Verdi, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 9.30. Non sarà, soltanto, un momento di analisi storiografica, ma, soprattutto un’occasione per valorizzare l’identità del territorio, focalizzandosi sull’impatto economico, militare e culturale che l’Appia ha impresso alla struttura urbana e marittima della città. Hanno partecipato: il Sindaco Giuseppe Marchionna, Carmelo Grassi, direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi, e Antonio Bruno, coordinatore del progetto: Il Parco Tematico dell’Appia-Traiana. Un incontro che proporrà una riflessione che riguarda direttamente il futuro di Brindisi. Il Sindaco ha sottolineato il futuro Mediterraneo della città, che, spesso, non viene preso nella dovuta considerazione. L’università è la grande battaglia, affinché le nuove generazioni vengano attratte a dare linfa a nuove capacità imprenditoriali. Dobbiamo guardare a un futuro che ci possa vedere protagonisti e non comprimari. Un futuro che, sicuramente, presenta grandi opportunità. Appuntamento a domani. Anna Consales