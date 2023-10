PRESENTATO IL CORSO DI FORMAZIONE PER “GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE”

Presso la Sala Conferenze del Palazzo della Provincia di Brindisi si è tenuta una conferenza stampa per l’avvio del corso di formazione per “Guardie ecologiche volontarie”, realizzato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, in collaborazione con il WWF Italia, l’Amministrazione provinciale ed il suo corpo di polizia. Le guardie ecologiche volontarie sono cittadini che mettono a disposizione il loro tempo, svolgendo funzioni di tutela del territorio senza percepire stipendio. Rivestono la funzione di pubblico ufficiale e svolgono anche compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa ambientale. Il corso di formazione, che avrà la durata di 110 ore, 90 di teoria e 20 di pratica, si terrà presso Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi. Sarà un organismo riconosciuto dalla Prefettura che avrà il potere di contrastare tutti gli attacchi ambientali al territorio. Siamo vittime di un cattivo costume, di un convincimento che tutto possa rimanere impunito e dobbiamo attivarci perché la situazione possa cambiare. Anna Consales