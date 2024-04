Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stato presentato il cortometraggio:”L’amore conta”, diretto da Mauro Dalsogno, che vede nel cast Mingo De Pasquale e i giovani attori Manuel Lotito e Celeste Tucci. La pellicola, nell’ambito degli eventi della III edizione della Fiera Internazionale del Libro di Brindisi, è un progetto fortemente voluto dal Rotary Club Andria Castelli Svevi, presidente Lilla Bruno, e patrocinato dal Distretto 2120, nella persona del Governatore Distrettuale Vincenzo Sassanelli. Il progetto, inoltre, ha avuto il patrocinio del Sindacato dei Medici italiani. Un cortometraggio che si rivolge soprattutto ai giovani che, purtroppo, vivono l’amore in modo sempre più tossico. È la storia dell’amore malato tra due adolescenti e uno psicologo che cerca di aiutare il ragazzo violento a cambiare atteggiamento, focalizzando l’attenzione sui momenti felici vissuti all’interno della relazione. Un messaggio importante per coinvolgere l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere e per sensibilizzare i giovani sulla problematica dell’amore malato e riuscire a vivere le prime cotte adolescenziali in maniera sana e spensierata. Tanti gli applausi al termine della proiezione da parte di un pubblico molto coinvolto ed emozionato. Presente l’attore Mingo De Pasquale che, al termine della proiezione, ha dialogato con i giovani evidenziando ciò che li aveva maggiormente colpiti riuscendo, così, ad approfondire tematiche importanti e, purtroppo, attuali. Anna Consales