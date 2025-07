Presso il MediaPorto di Brindisi è stato presentato il documentario “Quando i mondi si toccano”, realizzato nell’ambito del progetto “Oltre i Confini”, ideato e curato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, diretta dal coreografo Vito Alfarano, e cofinanziato dal Programma Puglia Capitale Sociale 3.0-CUP B85123000860009. Il documentario narra come mondi, solo apparentemente distanti, possano, invece, incontrarsi, come le persone diversamente abili, gli anziani affetti da malattie neurovegetative e i loro caregiver. Si sono tenuti laboratori artistici e percorsi di ascolto che hanno coinvolto persone fragili e il risultato è stato positivo ed entusiasmante. La dott.ssa Anastasia Luceri ha curato i percorsi di arteterapia, mentre la dott.ssa Rubina Calella, psicologa, ha curato il percorso di sostegno “Parliamo di Alzheimer”, rivolto ai caregiver. Un progetto che mira a dimostrare l’importanza dell’arte come strumento di inclusione, cura e trasformazione sociale. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei centri partner che hanno preso parte attiva al progetto, operatori, artisti e curatori delle attività. Il coreografo Vito Alfarano è pronto a portare avanti altri importanti progetti, con lo stesso entusiasmo e la convinzione dell’importanza dell’arte nel processo di inclusione. Anna Consales