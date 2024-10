Presentato il dossier di candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027

Presso il Tempio di San Giovanni al Sepolcro, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione della proposta progettuale di candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027. È intervenuto Chris Torch, direttore del progetto, che da maggio è impegnato con un gruppo di lavoro professionale e motivato, composto da Giuseppe Marchionna, Carmelo Grassi, Roberto Romeo, Davide Di Muri e Alessandra Nimis, per costruire una proposta dedicata a focalizzare le esigenze e le prospettive della città. Un personaggio importante, con grande esperienza in ambito di politiche interculturali, che ha fatto parte della direzione artistica per le candidature vincenti a Capitale europea della Cultura di Matera 2019, Rijeka 2020 e per Timisoara 2021. Al dossier è stato dato il titolo di “Navigare il futuro”, per identificare un territorio con il mare che “confina con un orizzonte più sostenibile, diverso dai profili dell’industria di massa”. Un progetto importante e, sicuramente, un’occasione imperdibile per la nostra città. Un progetto che, in questi mesi, ha visto coinvolte tante realtà del territorio, per una volontà di cambiamento della città che verrà portato avanti comunque, che si vinca o si perda. Le dieci città finaliste saranno selezionate, tra le venti candidate, entro il prossimo 12 dicembre 2024. La procedura di valutazione si concluderà entro il 28 marzo 2025. La città che risulterà vincitrice sarà in grado di realizzare le attività contenute nel dossier che potranno rilanciare il territorio attraverso la cultura, grazie anche al contributo statale di un milione di euro che le verrà assegnato. Un’opportunità imperdibile per Brindisi e tanto sarà l’impegno per raggiungere il risultanto agognato. Sono intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna e Luca Ward, presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. È stato illustrato, anche, il marchio della candidatura di Brindisi a Capitale Italiana della Cultura 2027: un faro composto con le geometrie di una decorazione muraria trecentesca. Il faro “nella sua funzione di guida, al servizio imperterrito e solitario dei naviganti, conduce verso il porto. Attira e unisce la comunità al mare, collegamento con tutto quello che c’è al di là di esso”. Lo slogan Navigare il futuro “diventa playoff nella visual identity e comparirà in tutte le sue declinazioni”. Brindisi è pronta per questa esaltante avventura! Anna Consales