Presentato il Festival “Artisti di Strada nei Castelli”

Presso la sede della Provincia di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del Festival itinerante “Artisti di Strada nei Castelli”. L’evento sarà una vera e propria esperienza immersiva che si terrà dal nove novembre all’otto dicembre 2024 nei Castelli e nei centri storici della provincia di Brindisi. Nei comuni diTorchiarolo, Oria, Francavilla Fontana e Mesagne andranno in scena gli eventi che vogliono celebrare l’arte di Strada. Il Festival è stato organizzato da LabCommunication di Concetta Renna ed ha il patrocinio della Regione Puglia, da Pugliapromozione, dal POC Puglia 2014-20- Asse VI Azione 6.8, Puglia365 promozione del prodotto turistico, dalla Provincia di Brindisi e dai Comuni di Torchiarolo, Oria, Francavilla Fontana e Mesagne. Un’occasione imperdibile per assistere a tutte le forme di un’arte così speciale e per celebrare la storia e la cultura della Puglia: giocoleria, acrobazie, spettacoli di fuoco, trampolieri luminosi, illusionismo e tanto altro. I borghi e i castelli saranno, realmente, trasformati in palcoscenici a cielo aperto con artisti conosciuti a livello nazionale ed internazionale. Ogni appuntamento avrà inizio con una passeggiata in bicicletta e, proprio grazie alla collaborazione con Federalberghi Brindisi, i turisti potranno disporre gratuitamente di biciclette fornite dalle strutture alberghiere aderenti all’iniziativa. Si terranno, inoltre, visite guidate ai Castelli e ai musei locali a cura di guide esperte. Un festival molto importante al fine di focalizzare l’immagine della nostra regione, valorizzandone il patrimonio storico e artistico. Anna Consales