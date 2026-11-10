Presentato il Festival della Dieta Mediterranea

Presso la Sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del Festival della Dieta Mediterranea, in programma il 13 e 14 novembre tra il Nuovo Teatro Verdi e Palazzo Nervegna. Due giorni per riscoprire una cittadinanza culturale che parte dalla tavola per abbracciare il paesaggio, la storia e la comunità. La dieta mediterranea è molto più di un semplice regime alimentare, è un vero e proprio patrimonio culturale, riconosciuto e iscritto dall’UNESCO tra i beni immateriali dell’umanità il 16 novembre 2010. Non solo cibo, ma uno stile di vita, la dieta mediterranea, prima ancora di essere una disciplina del benessere, è una grammatica del vivere. Due saranno le location interessate: il foyer del Nuovo Teatro Verdi e le sale di Palazzo Granafei Nervegna. Nutrizionisti, storici, agronomi e custodi del territorio si confronteranno per indagare le radici profonde della Dieta in esame. Ci saranno show cooking dello chef Alessio Greco, degustazioni guidate che riproporranno l’essenzialità dei prodotti della terra pugliesi e tanto altro. La materia prima viene raccontata nella sua tracciabilità, restituendo centralità ai produttori del territorio. Il Festival si chiuderà sabato sera con le note del violinista Lino Cannavacciuolo e del suo “Acoustic Project”. Due giorni da vivere intensamente, un evento culturale importante per la nostra città perché è fondamentale capire che investire nella Dieta Mediterranea ci fa guadagnare in salute. L’evento è stato annunciato, inoltre, sabato 7 novembre con il Circo Teatro Viaggiante “Pachamama”. Una parata che ha portato tanta allegria in città. Sono intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna, Carmelo Grassi, direttore artistico Nuovo Teatro Verdi, Bartolo D’Amico, vice-Presidente Fondazione Dieta Mediterranea, Fausta Cosentino, Fondazione Dieta Mediterranea. Anna Consales