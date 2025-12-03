Presentato il Laboratorio Permanente di Drammaturgia sul Mito



Presso il Museo Ribrezzo, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del Laboratorio Permanente di Drammaturgia sul Mito, un progetto nato dalla collaborazione tra Museo Ribrezzo ed Ergo Sum Produzioni, in partenariato con Fondazione Nuovo Teatro Verdi. L’obiettivo è quello di trasformare il Museo in un luogo di creatività, ricerca e racconto, dove il passato incontra nuove forme espressive, per agevolare una conoscenza più approfondita del patrimonio archeologico della nostra città. Un progetto molto interessante che porterà alla creazione di spettacoli originali ispirati al patrimonio archeologico del Museo. Il Laboratorio, sicuramente, potrà acquisire un grande valore strategico in termini di marketing territoriale e promozione turistica, perché saprà offrire al pubblico un approccio inedito alla storia della città. Sono intervenute: la Direttrice del Museo Ribezzo di Brindisi, Dott.ssa Emilia Mannozzi, e Alessandra Pizzi, regista e drammaturga, Direttrice Artistica Ergo Sum Produzioni. Il Museo Ribezzo è un importante centro culturale della città, che ospita una grande collezione di reperti archeologici, tra cui i famosi Bronzi di Riace e il progetto del Laboratorio rappresenta un’ottima opportunità culturale che, sicuramente, potrà regalare emozioni tali da coinvolgere persone di tutte le età. Anna Consales