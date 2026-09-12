Presentato il libro del sindacalista Enzo Casone “Il senso che rimane”

L’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, ha presentato in serata un nuovo appuntamento con la lettura della rassegna “Pagine Erranti – Brindisi città che legge”.

C’è’ stata infatti la presentazione del libro “ IL senso che rimane” dell’ex sindacalista Enzo Casone, edizioni HOBOS. Una serie di racconti che esaltano la vita e che inducono alla non disperazione per vecchiaia, malattia, solitudine.

Questi racconti abitano quella soglia: la vecchiaia che non rinuncia, l’amore che ritorna o che non è mai davvero andato via, il corpo che cede ma non si arrende. Con sguardo lucido e profondamente umano, l’autore dà voce a uomini e donne che attraversano la malattia, la violenza, la perdita, il desiderio di scegliere la propria fine — e che tuttavia continuano, stupiti, ad ammirare il cielo, il mare, le cime innevate, la luce tra gli alberi. E l’amore sempre.

Nato da una vita spesa tra le battaglie sindacali e l’impegno civile, questo libro porta con sé la conoscenza di chi ha visto il mondo dal lato dei più fragili. Ogni storia è un atto di attenzione verso ciò che resiste, verso la bellezza ostinata che si annida anche dove fa più male.

“Non ti abbattere, non permettere alla quotidianità, sempre più difficile di cancellare lo spirito guerrier ch’entro ti rugge, come divinamente scrisse Foscolo. Adegua il tuo passo, ma non ti fermare. Avrai sogni e obiettivi, gusto per la vita che ti accompagnerà. Esisterai. Anche quando gli altri non lo vedranno.” A dialogare con l’autore Carmen Nolasco, scrittrice, editor e socia B.A.S.

Letture a cura di Galileo Casine, scrittore e socio B.A.S.