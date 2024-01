Presentato il libro di Anna Berghella “Il dolore invisibile”

Presso la Sala “Gino Strada” di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un incontro molto interessante organizzato da: il Rotary Club Brindisi, il Rotary Club di Brindisi Valesio e il Rotary Club di Brindisi Appia Antica, con il patrocinio della Città di Brindisi e dell’Ordine dei Medici di Brindisi. L’avv. Anna Berghella ha presentato il suo libro:”Il dolore invisibile”, la sottovalutazione delle malattie femminili e delle patologie croniche. Ha dialogato con l’autrice, l’avv. Paolo Perrone, Rotary Club Brindisi. “Il dolore di cui scrive Anna Berghella è un concetto che supera l’accezione puramente fisica del problema. Le sue pagine raccontano di tante, diverse sofferenze che dal corpo passano all’anima (o viceversa), straripando nella dimensione sociale, giuridica, perfino politica, sempre anche psicologica- Ignazio Marino”. L’autrice approfondisce i dolori “invisibili”, quelli cronici e quelli femminili, e la legge 38 del 2010 che è ancora poco conosciuta e, purtroppo, disattesa. È importante che chi soffre, sia in forma cronica che in modo terminale, possa trovare sollievo dal proprio dolore. Anna Berghella affronta problematiche molto importanti come la tutela della donna e il diritto di tutti a non soffrire. Le sue riflessioni partono dal contesto familiare, una famiglia di medici e le vicende dell’ospedale che hanno sempre permeato i discorsi e gli umori di casa. Tematiche spesso sottovalutate come il testamento biologico di cui, probabilmente, si dovrebbe approfondire l’inequivocabile necessità, perché va tutelata la dignità dato che il dolore ti annienta. Un incontro che ha coinvolto profondamente i presenti e tante sono le riflessioni che, sicuramente, ognuno avrà fatto. Il Rotary, come sempre, conferma di essere una filosofia di vita, una realtà importante e che essere rotariano significa assumersi un impegno preciso nella società. L’incontro si è concluso con un momento conviviale, un’ulteriore occasione per stare insieme e condividere riflessioni. Anna Consales