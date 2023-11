Presso la History Digital Library, Casa del Turista, Brindisi, è stato presentato il libro di Anna Maria Trane Quaglieri:”Per magia di memoria”. Il libro, edito da Affinità Elettive, è stato curato dal giornalista Marco Torcoletti. Ha introdotto i lavori Teodoro De Giorgio. Ha presentato il libro Antonio Mario Caputo che nella sua relazione molto accurata ha focalizzato i personaggi importanti presenti nella “saga” familiare descritta con attenzione da Anna Maria, evidenziandone le caratteristiche principali. Anna Maria Trane Quaglieri, fondatrice e presidente dello Iom Jesi-Vallesina e Macerata a cui saranno destinati i proventi delle vendite, nella sua opera prima affronta un viaggio sentimentale a ritroso nel tempo, che coinvolge le vicende di cinque generazioni della sua famiglia, in contesti differenti. Si parte dalla Puglia, terra di nascita dell’autrice, alla Roma della Dolce Vita, fino ad arrivare alla Jesi dei nostri giorni. Nel libro sono presenti tanti personaggi del panorama locale e nazionale, appartenenti a vari settori, che l’autrice ha incontrato nel corso della sua vita. Anna Maria sostiene di avere preso la decisione di scrivere il libro per accontentare un nipote che era molto curioso di conoscere la storia della famiglia. Nella prefazione Marco Torcoletti così commenta:”si offre non solo come un libro di memorie, ad uso e consumo della ristretta cerchia di pochi intimi, ma anche come un interessante spunto di riflessione, soprattutto in un’epoca come la nostra”. Un libro intenso ed interessante e un’occasione unica per sostenere il progetto Iom, Istituto Oncologico Marchigiano, che da tanti anni si spende per dare affetto a chi vive un momento buio. Anna Consales