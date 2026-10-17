Presentato il libro di Carmen De Stasio sulla poetica di Pasolini

Un viaggio nel pensiero e nella poetica di Pier Paolo Pasolini attraverso la scrittura e i suoi film. È stato questo il filo conduttore del nuovo appuntamento con “Pagine Erranti – Brindisi città che legge”, la rassegna promossa dall’Aps Brindisi e le Antiche Strade nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia deglli Erranti. Al centro dell’appuntamento la presentazione del volume “Nel lessico pasoliniano” di Carmen De Stasio. Il volume raccoglie elementi teorici e otto brevi saggi, concepiti originariamente per il progetto “PPP100 2022 DdC”, promosso dalla rivista digitale “Diari di Cineclub” in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Attraverso i cosiddetti “ricordi riflessi”, l’autrice mette in relazione il tempo passato con le sensazioni del presente, delineando una sintesi identitaria che supera la semplice ricostruzione dei fatti. La riflessione sulla poetica pasoliniana si sviluppa così in un montaggio continuo, nel quale la scrittura sulla pagina dialoga con quella visiva dello schermo. A dialogare con Carmen De Stasio sono stati Anna Consales, giornalista, e Carmelo Grassi, direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi. L’appuntamento e’ stato accompagnato anche da “10 pensieri per Pasolini”, un’esposizione curata da Massimo Marangio, artista e autore dell’opera riprodotta in copertina del libro.