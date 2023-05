PRESENTATO IL LIBRO DI CARMEN NOLASCO “LA SPIAGGIA”

Presso l’ex Convento Santa Chiara, Yeahjasi Brindisi Spazio Musica, Carmen Nolasco ha presentato il suo libro:”La spiaggia”. Ha condotto la serata Gianmarco Di Napoli, direttore della testata Il7. Sono intervenuti: Francesco Mauro, Yeahjasi Brindisi, Giovanni Membola, giornalista e cultore di storia brindisina, Michele Bombacigno, scrittore, Sabrina Amorella, Società Dante Alighieri, e Irma Mastrobisio, figlia di Italo, personaggio centrale del romanzo, realmente esistito, che sognava di creare un lido unico, diverso da tutti gli altri, con tanti servizi innovativi, quasi un segno di riscatto di una città che desiderava riappropriarsi del proprio futuro. Le letture sono state curate da Alessandra Stomati. Un libro che fa rivivere la mitica spiaggia di Sant’Apollinare, la più amata dai brindisini. Tanti ricordi inediti riguardanti un posto che ha visto avvicendarsi tante generazioni. Particolarmente belle le foto dell’epoca che sono state mostrate ai presenti. Non è soltanto la storia di un lido famoso e sicuramente all’avanguardia, Sant’Apollinare, la spiaggia di Brindisi per antonomasia, ma un racconto con intrighi e situazioni interessanti. Non è un racconto nostalgico, ma piuttosto una storia parallela di un giovane pescatore con un segreto particolare. Importante la presenza di Irma alla presentazione, testimone di un’impresa eccezionale,la persona che con i racconti ha incuriosito Carmen Nolasco che ha scritto un racconto appassionante che, sicuramente, riuscirà ad attrarre tanti lettori. Un’idea originale e soprattutto, un’opportunità per gli appassionati di storia brindisina. Un romanzo che intreccia realtà e fantasia, tante le tematiche affrontate e una scrittrice molto brava che, alla sua settima pubblicazione, conferma una scrittura elegante e tanta originalità. Anna Consales