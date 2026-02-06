Presentato il libro di Francesco Rodio “Viaggio alla scoperta dell’antica Brundisium, la Porta d’Oriente della Via Appia”



Presso la Biblioteca del Vicolo, all’interno dell’ex Convento di Santa Chiara, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro con Francesco Rodio, ingegnere e scrittore, che ha presentato il suo libro:”Viaggio alla scoperta dell’antica Brundisium, La Porta d’Oriente della Via Appia”. Ha dialogato con l’autore Nicola Bellanova, giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Ha introdotto l’argomento dell’incontro Francesco Mauro, bibliotecario e referente Biblioteca del Vicolo, segretario Yeahjasi Brindisi APS- ente gestore dell’ex Convento di Santa Chiara. Il libro è un vero e proprio viaggio storico e culturale nella città di Brindisi, antica porta d’Oriente dell’Impero Romano. Un saggio ricco di informazioni che Francesco Rodio ha voluto scrivere per esplorare la sua città natale, ripercorrendone la storia dalla sua fondazione fino ai giorni nostri, attraversando vicende storiche, culturali e architettoniche, scoprendo l’essenza di una località che contribuì significativamente alla storia romana. Un incontro molto interessante, seguito con attenzione e curiosità dai presenti. Anna Consales