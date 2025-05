Presentato il libro di Gianfranco Perri:”L’aeroporto militare di Brindisi – racconti, aneddoti e storie, di guerra e di pace”

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, il prof. Gianfranco Perri ha presentato il suo nuovo libro:”L’aeroporto militare di Brindisi- racconti, aneddoti e storie, di guerra e di pace”. L’evento è stato organizzato dalle sezioni territoriali dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia), e dalla Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi. Ha coordinato l’incontro la giornalista Anna Consales. Dopo i saluti al numeroso pubblico presente e alle autorità civili e militari, con l’Inno di Mameli è iniziata una serata importante, che ha avuto come filo conduttore e indiscusso protagonista:”Brindisi e il suo aeroporto”. È intervenuto il Ten. CC. c.a. avv. Giovanni Convertini, Presidente della Federazione Prov.le del “Nastro Azzurro e Unuci”. Hanno relazionato sull’argomento: il prof. Giacomo Carito, Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia, e il Ten. Col. Claudio Vinciguerra. Il prof. Perri ha scritto centinaia di pagine sulla storia di Brindisi, la sua città che ama follemente, e questo nuovo libro lo ha voluto dedicare al padre Settimio Perri e tanti sono stati i ricordi che sono affiorati durante il suo intervento. Un pubblico attento e coinvolto ha seguito con molto interesse. Al termine dell’incontro, il Presidente Giovanni Convertini ha consegnato un regalo, in ricordo della serata, con la seguente dedica:”A Gianfranco Perri, testimone di legami imperituri con le proprie radici”. Una serata veramente densa di emozioni. Foto di Maurizio De Virgiliis.