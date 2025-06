Presentato il libro di Giovanni Guarino “Passeggiata storica in Brindisi”

Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi si è tenuta la presentazione del libro di Giovanni Guarino:”Passeggiata storica in Brindisi”. Sono intervenuti: Tiziana Molle, nipote dell’autore e curatrice del volume, e Giovanni Membola per i cenni storici che hanno contribuito ad arricchire il testo. Le letture sono state eseguite da Vincenzo Daniele, mentre gli intermezzi musicali sono stati a cura di Vincenzo Maggiore e Giancarlo Pagliara. Ha moderato l’incontro Teresa Nacci. Ringraziamenti per Michele Bombacigno che ha eseguito l’editing del libro. Giovanni Guarino, più noto come Lu Maestru, morto nel 1976, è stato un uomo che ha fatto della cultura la sua ragione di vita e comunicarla agli altri una vera e propria “missione”. Conosciuto come autore dei testi di famose canzoni popolari in vernacolo, era anche poeta, attore, coreografo, direttore artistico e pittore autodidatta. Appassionato, inoltre, dell’occulto, filosofia, metafisica e religioni. Il suo bar era diventato un punto di incontro importante per confrontarsi e discutere di cultura. Avere deciso di pubblicare i suoi scritti è stato fatto con il preciso intento di fare conoscere l’amore per Brindisi di Giovanni. Un racconto della città tra memoria e musica che ha appassionato il pubblico presente. Anna Consales