Presentato il libro di Iano Santoro “La nuova arte del comando”

“La leadership che hai conosciuto è finita. Questo libro ti invita a riscoprire il coraggio di essere umano, a guidare con cuore, forza e verità. Un viaggio intenso che ti scuote, ti mette in discussione e ti trasforma. Se vuoi lasciare un segno autentico, preparati a cambiare per sempre il modo di comandare e di vivere. Dopo queste pagine non guiderai soltanto un team, un’azienda o un esercito. Guiderai la tua vita. E nessuno potrà fermarti”. Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la presentazione del libro di Iano Santoro:”La nuova arte del comando. Guida chi sei. Illumina chi puoi. Cambia ciò che conta”. L’evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Brindisi e in collaborazione con la libreria Giunti al Punto del centro commerciale “Le Colonne”. L’incontro ha visto la presenza del Sindaco Giuseppe Marchionna. È intervenuta Ilaria Longo, ambasciatrice e portavoce ufficiale dell’autore che, solitamente, non partecipa alle presentazioni del suo libro. Ha moderato l’incontro il giornalista Gianluca Greco. Un libro che rappresenta un percorso attraverso il quale ognuno può trasformare se stesso per trasformare ciò che lo circonda, e diventare il leader che è destinato a essere. Un libro che ti aiuta a scoprire chi sei, smontando ciò che ti limita e riattivando ciò che ti appartiene. Il lettore potrà scoprire come la sua identità sia la base per una leadership autentica e potente, imparando a governare le proprie emozioni, smontando ciò che lo limita. “Un viaggio che non ti chiede di diventare qualcun altro, ma di tornare radicalmente a te. Alla parte più lucida, più profonda, più generativa della tua leadership”. Il libro, in pratica, è un invito a non accontentarsi e a evolvere la propria capacità di guida attraverso il coraggio e l’auto-consapevolezza. Molto interessante l’intervento del Sindaco che ha ricordato come in alcune situazioni particolari sia essenziale assumere la leadership, come, ad esempio, nel 1991, quando, da Sindaco, aveva dovuto prendere decisioni urgenti per affrontare l’emergenza della città durante lo sbarco degli Albanesi. Un incontro molto interessante per la tematica affrontata. Anna Consales