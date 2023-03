PRESENTATO IL LIBRO DI NICO LORUSSO:”ISTANTANEE DI UNA VITA-UN VIAGGIO LUNGO TRE QUARTI DI SECOLO”

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la presentazione del libro di Nico Lorusso “Istantanee di una vita-un viaggio lungo tre quarti di secolo”. Ha dialogato con l’autore il giornalista Antonio Celeste. Sono intervenuti: il Sindaco Riccardo Rossi e il dott. Cosimo D’Angelo, Presidente della ASD US ACLI “Fausto Coppi”. È stato proiettato un video con i saluti di Marco Di Bello, arbitro Internazionale di Calcio, impossibilitato ad essere presente per impegni lavorativi. Un ulteriore video con un contributo fotografico di Antonio Celeste. Un libro importante, un omaggio a Romeo Tepore, un uomo che ha dimostrato ampiamente come si possano raggiungere traguardi importanti con la passione, l’entusiasmo e la tenacia. Un messaggio profondo per le nuove generazioni. Tanta emozione per Nico Lorusso perché il libro rappresenta la sintesi di un rapporto personale intenso con Romeo e le loro lunghe conversazioni, che hanno accompagnato la stesura del libro, sono un bellissimo ricordo. Romeo Tepore, l’uomo che ha inventato la grande manifestazione “Brindisi in bicicletta”, un’iniziativa diventata un vero valore per la città, un riappropriarsi della propria identità. Non è soltanto “Brindisi in bicicletta”, ma, piuttosto, un racconto di vita, tanti ricordi, tante soddisfazioni e tanto amore per il ciclismo a tutti i livelli. Non a caso è stata scelta la data odierna per la presentazione del libro, perché proprio il 23 marzo 2020 il Covid portò via Romeo Tepore ed è per questo che la famiglia Tepore, Nico Lorusso e la ADS US ACLI Fausto Coppi di Brindisi hanno deciso di celebrarlo oggi. Proprio quel giorno era stata programmata la presentazione del libro. Aveva fortemente voluto che fosse proprio Nico Lorusso a scriverlo. Presenti all’evento i volontari del Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro” di Brindisi che hanno gestito la distribuzione gratuita del libro, un’ulteriore dimostrazione della grande sensibilità di Romeo Tepore che così diceva:”È mio desiderio che questo volume sia utilizzato nelle scuole per permettere alle nuove generazioni di prendere coscienza delle difficoltà affrontate da quanti hanno vissuto in condizioni di estrema povertà e miseria o nel terrore del periodo bellico, riflettendo, allo stesso tempo, su quello che ne è stato di una Brindisi che appartiene ormai al passato e ripercorrendo una vita che ha attraversato tre quarti di secolo”. Anna Consales