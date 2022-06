PRESENTATO IL LIBRO DI ROBERTO SOLDATINI “CA’ DENECIA- VIVERE IN BARCA A VELA A VENEZIA”

Presso il terrazzo dell’Ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, Roberto Soldatini, maestro d’orchestra, navigatore solitario e scrittore, ha presentato il suo libro:”Ca’ Denecia- Vivere in barca a vela a Venezia”, nell’ambito della Rassegna Letteraria Culturale “Pagine Erranti”. Ha dialogato con l’autore Rita Ortensia De Vito che è riuscita a coinvolgerlo in un’interessante conversazione ricca di spunti e curiosità che hanno focalizzato l’attenzione dei presenti. Antonio Melcore, Associazione “Brindisi e le Antiche Strade”, ha dato inizio alla serata portando i saluti di Rosy Barretta, Presidente dell’Associazione. Molto interessante l’intervento di Roberto Galasso. Quella di Roberto Soldatini è stata una scelta di vita importante, una vita in estrema libertà che solo il mare e la vela possono dare. A 50 anni, nel 2011, decide di vendere la casa e di dare una svolta a tutto, perché bisogna avere il coraggio di realizzare i propri sogni senza aspettare. Abbandona la sua vita agiata e una carriera di successo perché è necessario decidere di mettere da parte “l’area protetta” e realizza, così, il suo sogno di vivere in barca. Tante emozioni e esperienze particolari, soprattutto durante il periodo del covid, narrate in un libro che sarà sicuramente un’esperienza imperdibile per il lettore. Una scelta di vita entusiasmante e, sicuramente, coraggiosa. Durante la presentazione, l’autore ha eseguito alcuni brani estratti dal suo concerto “La musica del mare” con il suo violoncello Stradivari del Settecento. Anna Consales