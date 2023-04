PRESENTATO IL LIBRO “ISTANTANEE DI UNA VITA-UN VIAGGIO LUNGO TRE QUARTI DI SECOLO”

Nell’ambito degli eventi organizzati per la “Fiera Internazionale del Libro a Brindisi”, Nico Lorusso ha presentato il suo libro:”Istantanee di una vita-un viaggio lungo tre quarti di secolo”. Sono intervenuti: il dott. Cosimo D’Angelo, presidente ASD US Acli “Fausto Coppi” Brindisi, Nando Cocciolo, giornalista e grande appassionato di ciclismo e Silvana Carolla, direttore artistico/organizzativo della Fiera Internazionale del Libro a Brindisi. Ha presentato e coordinato l’evento la giornalista Anna Consales. Presente Manlio Tepore, figlio di Romeo, con tutta la famiglia. Un libro che è un vero e proprio omaggio al grande Romeo Tepore, un uomo che ha dedicato tutta la vita alle sue grandi passioni. Un uomo che ha dimostrato come, con tanta tenacia e perseveranza, si possano raggiungere traguardi importanti. Un libro-racconto che Nico ha scritto dopo avere trascorso tanti pomeriggi con Romeo che ha voluto condividere con lui ricordi, foto, tutto il suo mondo. È stato importante ripercorrere le varie fasi della vita di Romeo, un uomo che rappresenta un vero motivo di orgoglio per la sua città. Un Romeo bambino in tempo di guerra, con le tante paure e le ansie per un domani che appariva così incerto e difficile. Inizia a lavorare prestissimo e viene subito notato per la serietà con cui svolgeva i suoi compiti. Riesce, così, a fare una bella carriera con vari riconoscimenti. “Brindisi in bicicletta” è stata la più grande intuizione della sua vita. Una manifestazione unica nel suo genere, con 37 edizioni che hanno sempre riscosso grande successo. “Brindisi in bicicletta” è riuscita a portare l’immagine vincente di Brindisi in tutta Italia. Il libro doveva essere presentato per la prima volta il 23 marzo 2020, ma, proprio quel giorno, moriva Romeo a causa del Covid. Un grande uomo che ha dato tanto alla sua città e che, sicuramente, non sarà dimenticato. È stato proiettato un videomessaggio dell’arbitro internazionale di calcio Marco Di Bello e un video ricordo a cura del giornalista Antonio Celeste. Altri tre video molto importanti per comprendere meglio la vita di Romeo Tepore:”Sirene, bombe e un caveau”, “Una Bianchi da corsa” e “Brindisi in bicicletta”. Un grande ringraziamento ai volontari del Gruppo Comunale AIDO “Marco Bungaro” di Brindisi, con la presidente Dorina Piliego, che hanno gestito la distribuzione gratuita del libro ai presenti.