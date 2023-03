PRESENTATO IL LIBRO “LA FIABA NERA DELLA KUCEDRA” DI PINO MARCHIONNA

“La fiaba nera della Kucedra”. Presentato il terzo noir di Marchionna

Auditorium della Biblioteca provinciale pieno di gente per la presentazione del romanzo di Giuseppe Marchionna dal titolo “La fiaba nera della Kucedra”. Un’altra inchiesta del giornalista Pigi Sovieri, ambientata a Brindisi, incentrata su azioni criminali, omicidi dalla matrice mafiosa, in particolare albanese. E’ la terza inchiesta di Sovieri ma l’autore ha gia’ ultimato di scrivere la quarta. Intanto, “La fiaba nera della Kucedra”, ha vinto il premio “NebbiaGialla” per inediti. La presentazione di questa sera ha visto la presenza del direttore del Polo Bibliomuseale di Puglia, Luigi De Luca, e della direttrice del Polo Bibliomuseale di Brindisi, Emilia Mannozzi.