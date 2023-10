PRESENTATO IL LIBRO “LA SCUOLA PIÙ BELLA CHE C’È. DON MILANI, BARBIANA E I SUOI RAGAZZI”

È iniziata la seconda edizione di “Tutte le Storie del Mondo”, la Rassegna organizzata da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti Teatro e Inti/Luigi D’Elia, che si terrà presso lo storico Cinema Teatro Impero. Giovedì 19 ottobre 2023, presso il foyer del teatro, è stato presentato il libro:”La scuola più bella che c’è -Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi”, scritto da Francesco Niccolini con Luigi D’Elia e Sandra Gesualdo. Presente all’incontro Luigi D’Elia che ha dialogato con la prof.ssa Teresa Nacci, in collaborazione con Mondadori Bookstore Brindisi. Un libro che racconta la vita e l’opera di don Lorenzo Milani a cent’anni dalla sua nascita. Un prete che possiamo sicuramente definire rivoluzionario. Nato in una delle famiglie più ricche di Firenze, voleva fare il pittore, ma poi, inaspettatamente, decide di farsi prete e viene mandato prima a Calenzano, alle porte di Firenze, poi in punizione a Barbiana, un luogo di gente semplice, contadini, operai, un luogo effettivamente sperduto. Proprio a Barbiana don Milani inizia a fare scuola perché convinto che ciò che manca ai poveri sono le parole per potersi difendere. È essenziale innamorarsi delle parole e investire nella scuola come arma per la pace. Un’idea di scuola che ha rivoluzionato il mondo della cultura. Un modello di scuola particolare che, nel tempo, ha coinvolto un numero sempre maggiore di ragazzi che, altrimenti, sarebbero stati destinati a svolgere lavori nei campi. Un grande successo essere riuscito ad appassionare tanti ragazzi che affrontavano giornalmente un lungo percorso attraverso i boschi per raggiungere la scuola. Il libro racconta la storia di un uomo che aveva tanti progetti che ha potuto realizzare soltanto insieme ad altre persone, di età tra gli otto e i sedici anni, perché nessuno si salva da solo. Proprio don Milani, il protagonista del libro, diceva:”Chi sa volare non deve buttare via le ali per solidarietà con chi non le ha. Deve insegnare agli altri cosa è il volo”. Una storia intensa che, sicuramente, sarà capace di destare interesse e curiosità nel lettore. Al termine della presentazione del libro, è stato illustrato il cartellone di spettacoli dedicati alle scuole e alle famiglie che partirà a gennaio 2024 con spettacoli per tutte le fasce di età. “Tutte le Storie del Mondo” ha ricevuto il patrocinio ed il sostegno della Regione Puglia nell’ambito del progetto Teatri del Nord Salento e del Comune di Brindisi. Anna Consales