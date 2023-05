PRESENTATO IL LIBRO “OLEOTURISMO, OPPORTUNITÀ PER IMPRESE E TERRITORI”

Presso l’Accademia degli Erranti- Ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, si è tenuto il secondo incontro della Rassegna “Pagine Erranti”, proposta per il Maggio dei libri 2023, evento nazionale che gode del patrocinio del Ministero della Cultura e del Centro per il libro e la lettura. L’evento è stato organizzato dall’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade. Dario Stefàno, ex Senatore della Repubblica e vari incarichi in prestigiosi atenei, padre della norma sull’ oleoturismo, ha presentato il libro, scritto a quattro mani con la giornalista Fabiola Pulieri, “Oleoturismo, Opportunità per imprese e territori”. Ha dialogato con l’autore la giornalista Rosaria Bianco. Per oleoturismo si devono intendere tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva, come visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, nella degustazione e nella commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva. Sono state presentate le tante prospettive di crescita per le aziende produttrici di olio extravergine di oliva ma anche per i professionisti del settore che lavorano sui territori. Il libro è una guida utile non soltanto per i produttori olivicoli, ma anche per tutti coloro che desiderano scoprire i territori in cui si produce l’olio di oliva, per le aziende già attive nel settore e per conoscere i produttori. L’oleoturismo e l’enoturismo sono comparti complementari che ampliano l’offerta di turismo esperienzale di declinazione rurale. Il turismo esperienzale è vincente quando fa vivere un’emozione. Il turista dell’olio è un turista molto esigente. Il libro vuole promuovere e valorizzare il territorio. Anna Consales