PRESENTATO IL LIBRO “SAN LORENZO DA BRINDISI E LA SPIRITUALITÀ CRISTIANA IN TERRA D’OTRANTO FRA XVI E XVII SECOLO”

Presso l’Accademia degli Erranti- Ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, si è tenuto il terzo incontro della Rassegna “Pagine Erranti”, proposta per il Maggio dei libri 2023, evento nazionale che gode del patrocinio del Ministero della Cultura e del Centro per il libro e la lettura. L’evento è stato organizzato dall’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade. È stato presentato il libro “San Lorenzo da Brindisi e la spiritualità cristiana in terra d’Otranto fra XVI e XVII secolo” a cura del prof. Giacomo Carito e altri della Società di Storia Patria per la Puglia. Dopo gli interventi di Rosy Barretta, presidente, e Antonio Melcore, il prof. Giacomo Carito ha salutato i presenti e ha introdotto l’argomento dell’incontro. Il prof. Antonio Caputo, Società di Storia Patria per la Puglia, Brindisi, ha relazionato sull’argomento con importanti approfondimenti sulla vita del Santo e informazioni preziose, provocando l’attenzione e il coinvolgimento dell’attento pubblico presente. San Lorenzo da Brindisi, al secolo Giulio Cesare Russo, nacque da Guglielmo Russo e Elisabetta Masella il 22 luglio 1559 a Brindisi. Rimase nella sua città natale fino all’età di 14 anni. L’abbandono di Brindisi si deve alla volontà di andare nel cuore della cristianità riformata. La prima formazione del Santo, ricevuta proprio nella sua città, in un clima culturale veramente particolare, a volte viene sottovalutata. È importante, invece, focalizzare l’importanza di questo periodo. San Lorenzo dimostra di avere una padronanza sorprendente della lingua latina e una grande conoscenza dei classici latini. Il Santo ha vissuto pienamente il suo tempo, senza mai dimenticare la città natale. Una volta ritornato a Brindisi, volle la costruzione della Chiesa degli Angeli. Sacerdote e dottore della Chiesa, entrato nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, svolse instancabilmente il ministero della predicazione nelle regioni d’Europa. Difese la Chiesa contro gli infedeli, si spese instancabilmente nel riconciliare tra loro i potenti in guerra e curò con attenzione il governo del suo Ordine. San Lorenzo da Brindisi morì a Lisbona in Portogallo il 22 luglio 1619, lo stesso giorno della sua nascita. Anna Consales