Presentato il libro:”La luna da sotto il mare”

Presso l’Ex Convento Santa Chiara, Brindisi, si è tenuta la presentazione del libro:”La luna da sotto il mare. Storia di un viaggio da Kinshasa a Le Iene”, alla presenza dei due autori, Nathan Kiboba e Cristiano Sormani Valli. Ha introdotto l’argomento, Maurizio Guadalupi, Coordinatore Sai di Brindisi. Ha moderato l’incontro la giornalista Anna Saponaro. Un racconto di migrazione, dalla Repubblica Democratica del Congo all’Italia, piena di difficoltà superate grazie alla tenacia di Kiboba. Una storia che riesce a commuovere profondamente il lettore, ma, allo stesso tempo, lo diverte. Kiboba, costretto a lasciare il suo paese per motivi di sicurezza, nel 2014 arriva in Italia. Con i suoi show calca i palchi di tutta la penisola, fino ad arrivare ad approdare alla televisione, partecipando a vari programmi. Da due anni, è monologhista e co-conduttore de “Le Iene” su Italia 1. Cristiano Sormani Valli ha scritto e pubblicato tanti racconti ed è autore di testi teatrali, canzoni, drammaturgie e sceneggiature per cortometraggi. Ha realizzato, inoltre, diversi spettacoli. Il libro, scritto a quattro mani, racconta i momenti dolorosi vissuti dal protagonista, con un messaggio positivo di speranza che le cose possano cambiare da un giorno all’altro e che la vita può sempre offrire nuove ed importanti prospettive. Partito con un gommone, arriva in Italia e riesce a trasformare il suo sogno in realtà. Anna Consales