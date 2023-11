Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stato presentato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Hanno partecipato all’incontro: il Sindaco Giuseppe Marchionna, il presidente della Fondazione, Luca Ward, il direttore artistico Carmelo Grassi e i componenti del Cda, Federica Masi e Gianluca Bozzetti. “Il teatro deve diventare centro pulsante della città”, sono state queste le parole del Sindaco che ha focalizzato l’importanza del teatro come centro culturale di Brindisi. Il presidente Luca Ward era già stato nella nostra città per spettacoli teatrali ed ha accolto con entusiasmo questa carica per portare avanti la sua idea di “teatro verso la città e non la città verso il teatro”. Il teatro deve vivere sempre e non soltanto in occasione degli spettacoli. Tanti i progetti e la voglia di fare. Ovviamente non è mancata la famosa frase:”al mio segnale, scatenate l’inferno”, pronunciata da Massimo, ancora generale, all’inizio del film “Il Gladiatore”, interpretato Russell Crowe e doppiato, appunto, da Luca Ward. Carmelo Grassi ha parlato della riapertura del teatro che avverrà entro la metà di dicembre e ha anticipato alcune novità. Il 29 dicembre ci sarà Flavio Insinna con lo spettacolo:”Gente di facili costumi”. Il 12 febbraio, inoltre, ci saranno i famosi comici Pio e Amedeo con il loro ultimo spettacolo. Non mancherà il concerto di Capodanno con l’orchestra della fondazione. Tanti i progetti e la voglia di fare del teatro un contenitore vivo e parte integrante della città, pronto a rinnovarsi per essere sempre più vicino ai cittadini. Anna Consales