Presentato il Nuovo Menù Scolastico 2026-2030 per la scuola dell’Infanzia e Primaria

Salute, prodotti biologici pugliesi, sostenibilità ed educazione alimentare al centro del nuovo piano elaborato in collaborazione con la ASL di Brindisi per gli anni scolastici dal 2026/27 al 2029/30.

FASANO – Il Comune di Fasano presenta il Nuovo Menù Scolastico 2026-2030, destinato agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio. Il piano nutrizionale è stato elaborato dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) – Unità Operativa Igiene della Nutrizione dell’ASL di Brindisi, diretta dal dott. Liborio Rainò, con la cura dei dietisti dott. Filippo Giannuzzi, dott.ssa Vitina Girolamo e dott.ssa Maria Anna Tomaselli.

Il progetto non si limita alla semplice erogazione del pasto quotidiano, ma rappresenta una vera e propria guida ed estensione dell’Educazione civica, finalizzata a promuovere sani stili di vita, contrastare l’eccesso ponderale infantile e valorizzare i prodotti locali.

Le novità e le caratteristiche del nuovo menù

Ispirato alla Dieta mediterranea e alla stagionalità: il menù propone una rotazione di 4 settimane suddivisa nelle due stagioni principali (autunno-inverno e primavera-estate). Privilegia legumi, cereali (anche integrali), pesce, verdure e frutta fresca di stagione.

il menù propone una rotazione di 4 settimane suddivisa nelle due stagioni principali (autunno-inverno e primavera-estate). Privilegia legumi, cereali (anche integrali), pesce, verdure e frutta fresca di stagione. Prodotti biologici e locali: vengono valorizzati i prodotti artigianali della Puglia, l’olio extravergine d’oliva e le materie prime da agricoltura biologica, sostenendo il concetto di filiera corta e sostenibilità ambientale.

vengono valorizzati i prodotti artigianali della Puglia, l’olio extravergine d’oliva e le materie prime da agricoltura biologica, sostenendo il concetto di filiera corta e sostenibilità ambientale. Sostegno contro l’Eccesso ponderale: i dati epidemiologici territoriali del sistema OKkio alla SALUTE mostrano come nella provincia di Brindisi il 36% dei bambini presenti un eccesso ponderale. La nuova linea guida nutrizionale offre un bilanciamento ideale per prevenire sovrappeso e obesità.

i dati epidemiologici territoriali del sistema OKkio alla SALUTE mostrano come nella provincia di Brindisi il 36% dei bambini presenti un eccesso ponderale. La nuova linea guida nutrizionale offre un bilanciamento ideale per prevenire sovrappeso e obesità. Superare la Neofobia alimentare: Il testo riserva una sezione per aiutare genitori e docenti ad affrontare la diffidenza dei più piccoli verso i cibi nuovi (neofobia alimentare), spiegando come l’esposizione ripetuta e l’effetto emulazione tra compagni di classe aiutino ad accettare progressivamente piatti ricchi di verdure e legumi.

«Desidero sottolineare in modo particolare – dichiara l’Assessora alla Pubblica Istruzione Cecilia Saladino – il grande lavoro svolto in seno alla Commissione Mensa. Tutte le richieste, le istanze e i suggerimenti giunti dagli insegnanti, dai genitori e dai bambini stessi sono stati accolti e recepiti appieno. Abbiamo provveduto ad aggiornare e modificare il menù basandoci concretamente sulle reali esigenze emerse. Siamo davvero felici di proporre questo nuovo piano alimentare, con l’auspicio che possa incontrare il gradimento di tutta la nostra comunità scolastica».

Il nuovo documento comprende una sezione dedicata all’alimentazione casalinga. Per la prima volta, vengono forniti alle famiglie suggerimenti pratici e tabelle settimanali sia per la merenda del pomeriggio sia per le cene a casa. L’obiettivo è aiutare i genitori a completare correttamente la giornata alimentare del bambino senza appesantirlo e garantendo un apporto nutrizionale bilanciato.

Come evidenziato dalle lettere indirizzate alle famiglie e al personale docente presenti nel documento:

La pediatra dott.ssa Margherita Caroli rassicura i genitori sul ruolo educativo della mensa, ricordando l’importanza della pazienza e del buon esempio a casa.

rassicura i genitori sul ruolo educativo della mensa, ricordando l’importanza della pazienza e del buon esempio a casa. La dott.ssa Angela Tiziana Di Noia (Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi) sottolinea come la mensa scolastica rappresenti un momento fondamentale di formazione per i cittadini di domani e di promozione della cultura dello “Spreco Zero”.

Per ulteriori dettagli e per consultare la documentazione completa relativa alle tabelle dietetiche, le famiglie possono fare riferimento ai canali ufficiali del Comune di Fasano o contattare il servizio all’indirizzo igienedellanutrizione@asl.brindisi.it.