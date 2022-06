PRESENTATO IL “PICNIC PARTY CARRA’INBOW”

Presso la terrazza della Palazzina Belvedere, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione dell’evento “Picnic party Carra’inbow”. L’appuntamento è per il prossimo 5 luglio 2022, presso il parco del Cillarese, per fare “fiesta con performance”-un omaggio alla grande e indimenticabile Raffaella Carrà. Un evento gratuito, aperto a tutti, un’occasione imperdibile per divertirsi in un luogo bellissimo. Ci sarà anche l’occasione per parlare di diritti civili e approfondire, così, tematiche importanti. Un passaggio di testimone fra Brindisi e Lecce, perché lo scorso anno il Pride è stato organizzato, per la prima volta, con successo, a Brindisi e il 16 luglio sarà a Lecce. Un momento per mettere da parte ogni pregiudizio. La data del picnic non è stata scelta a caso perché, proprio il 5 luglio, un anno fa, ci lasciava la grandissima artista. Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Anna Cinti, Presidente dell’Associazione “Le Colonne”, per l’ospitalità, al Comune di Brindisi e a Simone Grafico per la bellissima “copertina” dell’evento. Anna Consales