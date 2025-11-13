Presentato il podcast “Doppio fondo” a Brindisi: una storia di mafia e giustizia



I giornalisti Gianmarco Di Napoli e Carlo Annese hanno presentato il podcast “Doppio fondo” presso la History Digital Library (Casa del Turista) di Brindisi. Il podcast, che sarà pubblicato dal 14 novembre, ogni venerdì, su Corriere.it, Spotify e altre piattaforme audio, racconta la storia di due omicidi efferati che hanno scosso la comunità brindisina negli anni 2000. Il podcast si concentra su due omicidi che hanno destato molto clamore: l’uccisione di Sergio Spada e Salvatore Cairo, due “padellari” che sono stati vittime di un clima di illegalità tra contrabbando di sigarette e mafia della Sacra Corona Unita. I due giornalisti hanno ricostruito la storia facendola raccontare dai diretti protagonisti. Il podcast “Doppio fondo” sarà composto da sei episodi, più uno extra, e conterrà le voci dei protagonisti, audio delle udienze e delle intercettazioni ambientali. Le musiche originali sono di Giuseppe Giroffi. Il podcast sarà un importante contributo alla comprensione di una pagina oscura della storia brindisina e un omaggio alle vittime di questi delitti spietati. Il caso dei due omicidi è stato risolto dopo 20 anni, grazie alle indagini che hanno portato all’arresto dei fratelli Cosimo ed Enrico Morleo, accusati da un loro stesso congiunto. Il ritrovamento delle ossa di Cairo ha segnato una svolta importante nelle indagini. Il podcast “Doppio fondo” racconta questa storia di mafia e giustizia, con l’obiettivo di fare luce su un passato ancora doloroso per la comunità brindisina. Anna Consales