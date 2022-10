PRESENTATO IL PREMIO INTERNAZIONALE “PUGLIESI NEL MONDO”

Presso la Sala del Capitello di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della XII edizione del Premio Internazionale “Pugliesi nel Mondo”. L’evento si terrà sabato 29 ottobre 2022, alle ore 17.00, nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e l’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere. La kermesse itinerante quest’anno fa tappa nella nostra città e saranno 15 le eccellenze pugliesi premiate. Sono pugliesi che operano in vari settori, che spesso vivono all’estero e che possono considerarsi ambasciatori della loro terra natale. Sono 15 persone di cui essere veramente orgogliosi che riescono, con i loro successi nelle varie professioni, a dare lustro alla nostra regione a livello mondiale. Avere scelto la nostra città come sede per ospitare la cerimonia è sicuramente un’ottima opportunità per fare conoscere le tante bellezze di Brindisi, una vetrina turistica importante perché tante saranno le persone che verranno da ogni parte del mondo. Durante la conferenza sono stati rivelati i nomi delle eccellenze ed è stato presentato il premio che verrà consegnato sabato in occasione della cerimonia: una trozzella realizzata da un artigiano pugliese. La conferenza stampa è stata presentata dalla giornalista Anna Saponaro. L’imperdibile appuntamento è per sabato nel nostro bellissimo Teatro Verdi. Anna Consales