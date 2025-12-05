Presentato il primo step del progetto “Mare d’inverno”

Alla presenza del Sindaco Giuseppe Marchionna e della Vicesindaca e Assessora con delega al Turismo Giuliana Tedesco, la Commissione Attività Produttive, presieduta dal Consigliere Mario Borromeo, congiunta con la Commissione Turismo, presieduta dal Consigliere Luca Tondi, ha presentato oggi lo stato di avanzamento del progetto “Mare d’Inverno” vincitore dell’Avviso Pubblico “InfoPoint anno 2025” https://www.comune.brindisi.it/novita/info-point-anno-2025-finanziata-la-proposta-progettuale-del-comune-di-brindisi/).

Accessibilità e interattività per potenziare l’offerta turistica

La fase finale del progetto ha previsto la realizzazione di una mappa interattiva fruibile da desktop e da mobile in grado di illustrare i luoghi e i monumenti principali della città in tutte le loro sfaccettature e in cinque lingue differenti (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco). (https://digitalibrary.it/infopoint-brindisi/)

L’accessibilità all’informazione viene resa più fluida grazie alla possibilità di consultazione delle informazioni accedendo direttamente dal sito ufficiale del Comune che ha progettato un ampliamento della sezione turismo (https://www.comune.brindisi.it/argomento/turismo/) dando spazio a una Brindisi immersiva.

Inoltre, il budget del progetto ha permesso la realizzazione di adesivi con QRcode che rimandano a questa sezione, scansionabili presso l’InfoPoint, all’interno delle attività commerciali, strutture ricettive, mezzi pubblici e taxi.

Parte integrante della sezione turismo, oltre alla guida multimediale, anche lo spazio online dedicato alla calendarizzazione e descrizioni degli eventi e degli appuntamenti della stagione teatrale a cura della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, e ai portali turistici per la consultazione di attività e i percorsi culturali disponibili in città. (www.brindisi.click)

Infine, fa parte del finanziamento, anche la dotazione di due totem multimediali posizionati all’interno dell’InfoPoint e del Tempio di San Giovanni al Sepolcro.

Il calendario di appuntamenti per scoprire, degustare e creare Brindisi

Un progetto ad ampio respiro, nel quale le visite gratuite presentate nella Commissione congiunta del 23 ottobre (https://www.comune.brindisi.it/novita/30-date-per-conoscere-brindisi-un-ricco-calendario-di-visite-guidate-gratuite/), oggi, a un terzo del percorso, registrano un tasso di coinvolgimento elevato sia da parte della comunità che da parte di non residenti e che vedrà durante il periodo natalizio, e fino alla fine di gennaio, incrementare anche la fruizione da parte dei turisti.

A integrare l’offerta culturale si aggiungono le degustazioni di prodotti tipici realizzate grazie ai partner territoriali e le attività laboratoriali didattiche e creative.

Le visite, le attività e le degustazioni proseguiranno fino al 30 gennaio, la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sul sito www.pastpuglia.it o tramite app PastPuglia. Maggiori informazioni presso l’ufficio InfoPoint di Palazzo Nervegna o presso la Palazzina Belvedere.