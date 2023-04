PRESENTATO IL PROGETTO “AAA ACCOGLIERE AD ARTE”

Presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del progetto “AAA Accogliere ad Arte”, un’iniziativa nata da un’idea della Associazione “Progetto Museo” di Napoli. Il progetto sarà implementato sul territorio di Brindisi dall’Ets Le Colonne, Arte Antica e Contemporanea, grazie ad Enel Produzioni. La dott.ssa Anna Cinti, presidente dell’Associazione “Le Colonne”, ha introdotto e coordinato la conferenza. Le categorie professionali coinvolte sono: Conferscenti, Confcommercio, Federalberghi di Brindisi, la Società Trasporti Pubblici e la Polizia Locale di Brindisi, per il loro ruolo di “prima accoglienza” del visitatore e del turista. Saranno coinvolte, inoltre, le scuole secondarie di secondo grado e la comunità. Il progetto “punta a creare comunità di accoglienza diffuse nelle città, preparate e consapevoli. La volontà è di far incontrare le persone e il patrimonio artistico per rendere i cittadini i primi e più appassionati portavoce delle proprie bellezze e, al contempo, parte attiva nella custodia e valorizzazione del loro territorio”. Gli obiettivi del progetto sono:”avviare un processo di educazione alla bellezza e di conoscenza del patrimonio storico culturale. Creare una comunità dell’accoglienza diffusa e consapevole che promuova e conosca il patrimonio culturale della città di Brindisi”. “Accogliere ad Arte” è veramente un progetto strepitoso perché ha come obiettivo quello di migliorare la fruizione dell’offerta culturale della città, coinvolgendo coloro che possono sicuramente avere un ruolo importante nel promuovere tutti i luoghi d’arte. Un progetto ambizioso che, finalmente, giunge a Brindisi nel 2023 a causa della pandemia che ne ha ritardato l’inizio. “Accogliere ad arte fa bene alla città e fa bene anche a te!”. Anna Consales