Presentato il progetto “Bici e Baci”, Ecobike tour for Apulia Lovers

Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del progetto “Bici e Baci”, Ecobike tour for Apulia Lovers, dall’8 maggio al 15 maggio. Un progetto importante dal punto di vista turistico che permette di scoprire i parchi naturali, l’arte e la buona cucina, offrendo un’esperienza d’avventura, multisensoriale e di benessere ai giovani e agli over 50. “Bici e Baci” si propone di valorizzare la mobilità sostenibile e permette di condividere un’esperienza di vacanza diversa, con la possibilità di riscoprire la bellezza dei paesaggi, la natura, i patrimoni architettonici, la storia e le tradizioni dei territori che si attraversano pedalando. Un progetto nuovo ed entusiasmante, da condividere nell’ottica di un’esperienza turistica differente che promette di focalizzare l’offerta turistica della Puglia per tutto l’anno. Anna Consales