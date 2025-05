Presentato il progetto “Dai Rifiuti all’Emozione: Un viaggio di creatività e riscatto”

Presso la Sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del progetto “Dai Rifiuti all’Emozione: Un viaggio di creatività e riscatto”. Il progetto a cura dell’Associazione ambientalista Ekoclub International, sezione provinciale di Brindisi-OdV, con il patrocinio del Comune di Brindisi, che vuole realizzare in collaborazione con la Casa circondariale di Brindisi. Il progetto è rivolto ai genitori uomini detenuti in città e ai loro figli e si svolgerà durante gli incontri che si tengono due volte al mese nell’ambito del progetto già esistente di “bambini senza le sbarre”. Saranno creati oggetti con materiali da riciclo, con il chiaro obiettivo di condividere delle abitudini antispreco e riutilizzare oggetti di uso comune, dando così una seconda vita. Sicuramente un progetto importante per le finalità educative- pedagogiche. Anna Consales