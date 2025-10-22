Presentato il progetto “Gli scacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”



Presso la Prefettura di Brindisi si è tenuto un incontro per la presentazione dell’ottava edizione del progetto/concorso “Gli scacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”, un’importante iniziativa rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Puglia. Il progetto, promosso da Inail Puglia e Regione Puglia (sviluppato da www.pmstudios.it), vuole promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti. Viene utilizzato un videogioco, chiamato “scacciarischi”, per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza e della prevenzione negli ambienti domestici, scolastici e lavorativi attraverso livelli di gioco e un concorso a premi per le scuole che partecipano. È importante fare capire ai ragazzi come evitare eventuali infortuni prendendo le giuste precauzioni, una vera e propria cultura della prevenzione. Il videogioco simula scenari di vita quotidiana, scuola e lavoro, dove il giocatore deve individuare e superare i rischi. Anna Consales