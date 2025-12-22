Presentato il progetto “InnovHub”



Presso l’Ex Convento di San Paolo Eremita, Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del progetto “InnovHub”, della Provincia di Brindisi, che rientra nell’ambito dei “Laboratori Digitali” della Regione Puglia, la procedura negoziale promossa dalla Sezione Crescita Digitale delle persone del territorio e delle imprese. Un progetto importante che rappresenta un primo passo che porterà alla piena attivazione dell’intervento che riuscirà a trasformare gli spazi del Chiostro di San Paolo in un punto pubblico di accesso digitale, un moderno polo tecnologico. Il Chiostro diventerà, così, uno spazio per la comunità e sarà dedicato alla cultura dell’innovazione e alla formazione tecnologica. L’Ex Convento di San Paolo Eremita apre le porte del futuro digitale con un progetto che potrà, sicuramente, valorizzare un luogo storico importante della città. Anna Consal