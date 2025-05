Presentato il progetto “Parco di Montecchie”

Presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, è stato presentato il progetto “Parco di Montecchie: un ponte di verde, acqua e terra tra città e campagna”. Il progetto nasce dalla volontà della Provincia di Brindisi, in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica, con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare un’area strategica di transizione tra il tessuto urbano e il paesaggio agrario della Valle d’Itria, con soluzioni che possono produrre benefici ambientali, sociali e culturali. Un progetto importante che si propone di dare una nuova vita a questo parco, trasformando il Bosco di Montecchie in un’infrastruttura verde con orti terapeutici, stagni naturali, percorsi pedonali e spazi inclusivi. Dopo i saluti istituzionali, è stato presentato pubblicamente il progetto dai progettisti che hanno approfondito tutti gli interventi che riguarderanno l’area in oggetto. Anna Consales