Presentato il progetto “Riqualificare attraverso l’arte”

Presso la Sala Giunta del Comune di Brindisi, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del progetto “Riqualificare attraverso l’Arte. Il legame Scuola- Territorio per l’attivazione di percorsi partecipativi e di cittadinanza attiva”. La cerimonia di sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato è avvenuta alla presenza del Sindaco, dott. Giuseppe Marchionna e della Dirigente Scolastica del Liceo Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi, prof.ssa Carmen Taurino. Un progetto molto interessante che ha l’obiettivo di rendere i giovani partecipi ai contesti di vita ed alla “res publica”. È necessario coinvolgerli in azioni che possano vederli protagonisti in percorsi di cittadinanza attiva. Un’occasione unica per i ragazzi che potranno, così, mettere in atto le competenze acquisite nel percorso scolastico e cimentarsi in esperimenti di arte urbana partecipativa e rigenerativa sulla scorta di importanti esperienze artistiche urbane sia nazionali che europee. Un’importante valorizzazione del territorio con il recupero di parti urbane di interesse anche storico. I “giovani artisti” si impegneranno in alcuni interventi: esecuzione di dipinto su supporto murario all’ingresso del parcheggio degli uffici comunali di Via San Nicolicchio e sull’alzata della scalinata di Ripalta; apposizione di pannelli dipinti all’interno del portico dell’ingresso del Liceo Artistico di Brindisi e bassorilievi sulla superficie di marmo all’ingresso del Liceo Musicale nei pressi degli scavi romani di Via Casimiro. Sicuramente un progetto molto interessante e coinvolgente, un’occasione unica per stimolare la creatività dei ragazzi sempre nell’ambito della legalità. Zone della città valorizzate piuttosto che deturpate da scritte e azioni di danneggiamento o distruzione senza alcun motivo. Un incitamento a riscoprire le bellezze della nostra città. Anna Consales